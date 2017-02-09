Названа возможная причина взрыва на французской АЭС

Причиной взрыва и последовавшего за ним пожара на атомной электростанции во французском городе Фламанвиль (регион Нижняя Нормандия) могло стать короткое замыкание. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает в четверг, 9 февраля, Ouest France.

Окончательное заключение о причинах произошедшего должны вынести эксперты и инженеры компании-оператора АЭС Electricite de France (EDF).

Взрыв в машинном зале электростанции произошел утром 9 февраля. В результате аварии пострадали пять сотрудников, они отравились угарным газом.

Очаг возгорания был быстро локализован. Реакторная зона в результате аварии повреждений не получила, риска радиоактивного заражения нет.

На АЭС «Фламанвиль» ранее уже происходили различные инциденты. В частности, в октябре 2012 года была обнаружена утечка радиации внутри одного из остановленных реакторов, который находился на техническом обслуживании. Эвакуация персонала не проводилась.