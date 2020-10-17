Трамп вновь станцевал перед избирателями под Y.M.C.A.

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками во Флориде вновь станцевал под песню Y.M.C.A. американской группы Village People. Видео с участием главы государства опубликовано в Twitter-аккаунте одного из участников мероприятия.

На записи видно, что американский лидер ритмично танцует на публике, а зрители пытаются повторить движения лидера страны.

До этого Дональд Трамп исполнял зажигательный танец под песню Y.M.C.A. 14 октября, выступая на митинге, перед своими сторонниками. На записи американский лидер, который недавно заразился коронавирусом, танцевал перед избирателями, а в конце выступления аплодировал вместе с залом.

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