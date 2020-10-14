Появилось видео зажигательного танца Трампа под Y.M.C.A.

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге, исполнил перед своими сторонниками зажигательный танец под песню Y.M.C.A. американской группы Village People. Видео с участием главы государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте один из участников мероприятия.

На записи видно, что американский лидер, который недавно заразился коронавирусом, ритмично танцует на публике, а в конце выступления аплодирует вместе с залом.

Ранее Трамп рассказал, что после приема неизвестного препарата от коронавируса он почувствовал себя суперменом. Глава США отметил, что не знает, какое именно средство от вируса ему дали врачи. Президент пояснил, что просто принял его, и, возможно, это были антитела.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.