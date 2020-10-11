Трамп заявил о своем иммунитете к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет.

«Похоже, у меня иммунитет, так что я могу выйти из подвала, что бы я сделал в любом случае», — сказал Трамп. Он намерен вернуться к предвыборной кампании.

Ранее его личный врач Шон Конли заявил, что президент больше не заразен и может прекратить самоизоляцию.

10 октября Трамп провел первое публичное мероприятие с тех пор, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Он встретился со сторонниками на Южной лужайке Белого дома. Американский лидер был без маски.

Ранее Трамп рассказал, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен чувствовать президент США. Он заявил, что быстро выздороветь ему помог экспериментальный препарат из антител, который «уничтожил вирус».

Президент США также сказал, что готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19 после того, как завершит лечение.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.