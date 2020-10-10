Трамп заявил о готовности стать донором для больных COVID-19

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News заявил о готовности стать донором плазмы крови для больных COVID-19 после того, как завершит лечение.

«Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я буду готов», — отметил Трамп. По его словам, если врачи захотят этого, то он станет донором.

Говоря о том, какие симптомы были во время лечения, президент ответил, что «не чувствовал себя сильным, но не ощущал проблем с дыханием».

Ранее Трамп заявил, что во время болезни, вызванной коронавирусом, он чувствовал себя не так, как должен чувствовать президент США. Американский лидер добавил, что ему делали томографию, так как были подозрения на воспаления в легком, однако они не подтвердились. Он подытожил, что в настоящее время не принимает никаких лекарств — последний препарат он принял восемь часов назад.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. 7 октября стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron.