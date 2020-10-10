Трамп поделился подробностями болезни

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями о своем самочувствии во время болезни, вызванной коронавирусом. Об этом он заявил в эфире Fox News, передает РИА Новости.

По словам главы государства, в это время он чувствовал себя не так, как должен чувствовать президент США. «Это больше слабость, чем что-то еще. Я был усталым, не чувствовал такого уж уровня энергии», — признался он.

Американский лидер добавил, что ему делали томографию, так как были подозрения на воспаления в легком, однако они не подтвердились. «Сначала я думал, что там было какое-то сгущение, но в конечном счете тест был хороший», — подчеркнул Трамп.

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Глава Белого дома подытожил, что в настоящее время не принимает никаких лекарств — последний препарат он принял восемь часов назад.

Ранее американский лидер заявил, что быстро выздороветь после заражения COVID-19 ему помог в первую очередь экспериментальный препарат из антител. По его словам, лекарство «Регенерон» «уничтожило вирус». Трамп добавил, что врачи говорили ему, что у него может развиться тяжелая форма коронавируса и что он может не выздороветь.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.