Подхвативший коронавирус Трамп захотел провести массовую встречу со сторонниками

Президент США Дональд Трамп готов к публичным выступлениям и захотел в ближайшие выходные провести массовую встречу со сторонниками в рамках предвыборной кампании. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинэни, передает агентство Reuters.

Она рассказала, что штаб главы США «пытается угнаться» за президентом, который готов продолжать встречи.

«Сейчас идут медицинские тестирования: нужно удостовериться, что когда президент вернется к выступлениям, он не будет распространять вирус», — добавила Макинэни, тоже ранее перенесшая SARS-CoV-2. C журналистами она общалась по видеосвязи.

Лечащий врач Трампа Шон Конли подтвердил, что уже в ближайшие дни глава государства сможет вернуться к публичной работе.

7 октября стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова полагает, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого, так как для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.