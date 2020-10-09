Врач рассказал о состоянии Трампа

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал о состоянии американского лидера. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп сможет вернуться к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября. «Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время», — отметил Конли.

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Медик добавил, что у главы Белого дома отсутствуют признаки прогрессирующего заболевания. «Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра», — сказал Конли.

Специалист также распространил жизненные показатели американского лидера: пульс 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом 96-98 процентов.

7 октября стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова полагает, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого, так как для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.