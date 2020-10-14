Трамп принял неизвестный препарат и почувствовал себя суперменом

Президент США Дональд Трамп США рассказал, что после приема неизвестного препарата от коронавируса он почувствовал себя суперменом. Об этом он сообщил своим сторонникам на митинге в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

Глава США отметил, что не знает, какое именно средство от вируса ему дали врачи. Трамп пояснил, что просто принял его, и, возможно, это были антитела. Однако, по его словам, он очень быстро поправился и заявил врачам, что чувствует себя как супермен. Трамп также добавил, что преимущество президентской должности заключается в том, что во время болезни его окружали 14 врачей.

Ранее лечащий врач президента США Шон Конли сообщал, что в качестве меры предосторожности Трампу сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron. Глава США также принимал цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.