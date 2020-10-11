Трамп перестал быть заразным

Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, больше не заразен. Об этом заявил его личный врач Шон Конли, сообщает РИА Новости.

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По утверждению медика, последний ПЦР-тест показал, что глава Белого дома больше не представляет для других риска передачи

и вируса может прекратить самоизоляцию.

10 октября Трамп провел первое публичное мероприятие после заражения коронавирусом. Массовая встреча со сторонниками состоялась на Южной лужайке Белого дома, при этом глава государства был без маски.

Ранее американский лидер заявил, что во время болезни, вызванной коронавирусом, он чувствовал себя не так, как должен чувствовать президент США. Трамп добавил, что ему делали томографию, так как были подозрения на воспаления в легком, однако они не подтвердились.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.