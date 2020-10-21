В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена были обнаружили материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Об этом пишет газета Washington Examiner.

Джулиани направил эти материалы в полицию штата Делавэр.

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Адвокат показал сообщения, подтверждающие его слова, в эфире телеканала Newsmax. Байден-младший писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата). В сообщениях говорилось, что вдова обвинила сына Байдена в «неподобающем поведении с несовершеннолетними». Родственнице не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой. Ее имя в переписке намеренно скрыто. Также в сообщениях указывалось, что девочка отрицает эту информацию.

Адвокат добавил, что в компьютере Хантера Байдена были найдены «многочисленные фотографии» несовершеннолетних девочек.

Хозяин ремонтной мастерской, в которой оказался ноутбук Байдена-младшего, сделал копию жесткого диска и передал ее Джулиани.

Ранее в октябре New York Post сообщил, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне.

В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.