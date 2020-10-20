Байден увеличил преимущество над Трампом по уровню поддержки

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил преимущество над своим соперником Дональдом Трампом до девяти процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Сиена-колледжа по заказу газеты The New York Times.

В пользу демократа высказались 50 процентов респондентов, в пользу республиканца — 41 процент. Байден опередил Трампа по нескольким важным вопросам политики: например, американцы предпочли бы, чтобы именно он определял способы борьбы с пандемией COVID-19. Помимо этого, большая часть опрошенных готова доверить демократу выбор Верховного судьи США.

The New York Times отмечает, что впервые за долгое время Трамп потерял преимущество в сфере экономики: голоса по уровню поддержки в этом вопросе разделились примерно поровну. При этом большая часть людей считает, что именно Байден может объединить страну.

14 октября сообщалось, что кандидат от Демократической партии обгоняет своего соперника на 17 процентных пунктов. Тогда The Guardian объяснил это тем, за последний месяц Республиканская партия сильно отстала от демократов. Издание связывает это со смертью Верховного судьи Рут Гинзбург, провальными дебатами Байдена и Трампа и заражением последнего коронавирусом.

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