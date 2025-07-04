Законность решения Трампа о приостановке военных поставок на Украину оценили

Политолог Павел Дубравский: Приостановка Трампом военной помощи Украине законна

Приостановка президентом США Дональдом Трампом военной помощи Украине законна, поскольку американский лидер прибег к одной юридической лазейке. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Помощь де-юре уже была украинской, но Дональд Трамп сослался на существование национальной угрозы», — объяснил он.

Благодаря этому, по словам политолога, стало возможно перенаправить уже обещанную Украине военную помощь Израилю, причем данное решение было принято до того, как американские СМИ объявили о приостановке поставок вооружений Киеву.

Вместе с тем действия Трампа начали активно критиковать не только демократы, но и представители правящей Республиканской партии. В связи с этим возможно, что решение о приостановке помощи Украине попытаются оспорить в суде, считает эксперт.

Дубравский также оценил возможность усиления давления на Россию администрацией Трампа. На данный момент американский лидер разочарован отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.