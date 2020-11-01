Трамп обвинил Байдена в желании запереть американцев дома на годы

Действующий лидер США Дональд Трамп обвинил кандидата в президенты страны от Демократической партии Джо Байдена в желании запереть американцев дома на годы. Слова Трампа опубликованы в его официальном Twitter-аккаунте.

Глава государства написал, что Байден намерен ввести самоизоляцию по всей стране, которая, возможно, продлится несколько лет, и назвал это сумасшествием.

«Никакого локдауна не будет! Возвращение великой Америки уже начинается!» — подытожил Трамп.

В октябре бывший президент США Барак Обама назвал Трампа виновным в рекордно высоких показателях заражения коронавирусом в стране. Такое заявление он сделал в ходе выступления в штате Флорида на митинге в поддержку кандидата от демократов Джозефа Байдена. По словам Обамы, Трамп не в состоянии принять меры даже для собственной защиты.

По последним данным, в США зафиксировано 9,21 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них 231 тысяча человек умерли, еще более трех миллионов — вылечились. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных и числу летальных исходов.