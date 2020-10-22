Трамп признался в симпатии к демократам из-за одного качества

Американский президент Дональд Трамп признался, что сплоченность своих политических оппонентов — демократов — является тем качеством, которое ему в них нравится. Об этом пишет ТАСС.

Лидер США в Белом доме отвечал на вопросы избирателей. Одна из участниц встречи попросила главу государства назвать «одно положительное качество» демократов. «Мне может потребоваться какое-то время для этого. Возможно, мне надо подумать», — заметил Трамп.

«Я скажу вам одно: они держатся вместе», — продолжил американский президент. Он отметил, что не согласен с политикой демократов и считает, что некоторое из того, что они делают, «ужасно».

Ранее бывший президент США Барак Обама впервые публично поддержал кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена. Кроме того, бывший глава государства в очередной раз подверг критике действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Также он негативно высказался о политике главы государства относительно коронавируса.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.