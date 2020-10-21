Предсказавший исход выборов 2016 года политолог назвал следующего президента США

Спрогнозировавший итоги прошлых президентских выборов в США политолог Роберт Кахейли из Trafalgar Group заявил, что нынешнему главе государства Дональду Трампу удастся переизбраться на новый срок. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

Специалист отметил, что результаты проведенных организацией опросов избирателей позволяют говорить о том, что в нескольких ключевых штатах Трамп лидирует с небольшим отрывом. Кахейли убежден, что за Трампа проголосует большинство жителей штатов Флорида, Огайо, Северная Каролина и Джорджия. Политолог подчеркнул, что в исследовании не учитывались так называемые «скрытые» сторонники президента. «Чувствуется, что консерваторы и [многие] сторонники президента не заинтересованы в открытом высказывании своего мнения. Такие люди неохотно участвуют в опросах общественного мнения», — пояснил он.

Компания Trafalgar Group из Атланты привлекла внимание общественности в 2016 году, когда за день до выборов предсказала победу Трампа в нескольких ключевых штатах. Специалисты организации оказались единственными, кто сделал ставку на то, что республиканец Трамп сможет завоевать поддержку большинства жителей в штатах Пенсильвания и Мичиган, считавшихся продемократическими.

Ранее американский лидер рассказал о модернизации ядерного оружия страны до «невиданного уровня». По его словам, другие страны даже близко не достигли таких высот в развитии ядерного оружия, как США. Дональд Трамп отметил, что Вашингтон вложил 2,5 триллиона долларов в развитие своих вооруженных сил и теперь обладает лучшей в мире техникой.