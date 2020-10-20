Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия США до «невиданного уровня»

Президент США Дональд Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия страны до «невиданного уровня». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, другие страны еще даже близко не достигли таких высот в развитии ядерного оружия, как США. Он отметил, что Соединенные Штаты вложили 2,5 триллиона долларов в развитие своих вооруженных сил и теперь обладают лучшей в мире техникой. Трамп также добавил, что Россия и Китай завидуют США, так как у них нет таких вооружений.

Ранее Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. По словам американского лидера, в России очень хотят заключить с Соединенными Штатами соглашение о ядерных вооружениях, и именно поэтому сейчас две страны работают над этим. Он заявил, что это самая большая проблема в мире сегодня.