США обвинили Россию в отступлении от договоренностей по ядерному оружию

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли обвинил Россию в отступлении от достигнутых договоренностей по ядерному оружию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам американского дипломата, США приложили все усилия, чтобы достигнуть исторического соглашения с Россией, которое бы впервые охватывало все ядерные боеголовки. Он отметил, что отступление России от уже достигнутых договоренностей вызывает разочарование.

Ранее в США сочли провальным предложение президента России Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо условий. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пояснил, что американская сторона предлагала продлить соглашение на год в обмен на обоюдное ограничение по ядерным боеголовкам.

16 октября Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.