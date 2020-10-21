США задумались о переброске войск ближе к границам России

США рассматривают варианты переброски своих войск из Германии ближе к границам России — в Болгарию, Румынию и Прибалтику. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на источник в американских военных кругах.

Уточняется, что речь идет о возможном ротационном присутствии. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут переместить свой Второй бронетанковый полк из Германии в другую страну, поближе к России.

«Мы намерены разместить силы США на восточном фланге НАТО на постоянной, ротационной основе, чтобы воплотить в жизнь руководящие принципы, изложенные министром обороны», — приводит агентство высказывание источника.

В конце сентября Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию.

В начале июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на перевод американских войск из Германии в Польшу в скором времени. Ранее Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов.

В июне 2019 года стало известно о договоренностях Вашингтона и Варшавы по размещению в Польше дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.