Пентагон собрался бороться с Россией во всех концах мира

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США должны быть готовы к противостоянию с Россией и Китаем по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Глава военного ведомства отметил, что Россия и Китай присутствуют в разных концах мира. Эспер отметил, что США нужно быть готовой иметь дело с этими странами как на Ближнем Востоке, в Арктике, Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что для успешной борьбы Вашингтон собирается инвестировать в развитие новых поколений технологий.

Ранее было опубликовано видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу. После столкновения патрулей генералы России и США поговорили по телефону, однако детали разговора не разглашались.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru