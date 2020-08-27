США посчитали российских военных инициаторами ДТП с американским БТР в Сирии

Совет национальной безопасности (СНБ) США посчитал российских военных инициаторами ДТП с участием американского БТР в Сирии. Об этом заявил представитель совета Джон Уллиот, передает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, российский автомобиль врезался в машину коалиции, во главе которой находятся США. Столкновение привело к травмам находившихся в американской машине членов экипажа, добавил Уоллиот. Он отметил, что во избежание конфликта американский БТР покинул место аварии.

Представитель назвал действия российских военных небезопасными и непрофессиональными и заявил, что они нарушают правила предотвращения конфликтов, о которых США и Россия договорились в декабре 2018 года. «Коалиция и США не хотят эскалации с любыми государственными военными силами, но силы США всегда оставляют за собой неотъемлемое прав на самооборону от враждебных действий», — заключил он.

Ранее было опубликовано видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу. После столкновения патрулей генералы России и США поговорили по телефону, однако детали разговора не разглашались.