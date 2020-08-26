«Жесткий прессинг» военных США под российским вертолетом в Сирии попал на видео

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Российский вертолет Ми-8 приблизился к американским военным во время патрулирования в районе города Дерик на северо-востоке Сирии. Случившееся попало на видео, оно опубликовано в Instagram-аккаунте fighter_bomber_.

На кадрах видно, как вертолет подлетает к военной технике и несколько секунд находится прямо над ней. «Жесткий прессинг российскими вертолетами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования», — уточняет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Инциденты с российскими и американскими военными в Сирии происходят регулярно. Так, в июле сообщалось о преследовании колонны из пяти военных броневиков России американскими солдатами в ходе патрулирования в Дерике. Из-за этого российские военнослужащие были вынуждены остановиться и дождаться вертолетов, которые сопровождали их по пути к базе в Камышлы.