Турция после авиаудара ВКС России перебросила в Сирию бронетехнику

Турция перебросила в северо-западную часть Сирии более 450 военных машин. Они следовали из соседней провинции Хатай, сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

По данным SOHR, конвой состоял из бронетехники и тяжелого вооружения. Отмечается, что прибытие подкрепления произошло через день после авиаудара ВКС России в провинции Идлиб.

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По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», 18 августа российские бомбардировщики Су-24М нанесли серию ударов по объектам боевиков на севере региона. Местные СМИ утверждали, что ВКС России ударили по позициям запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

Ранее сообщалось, что на пути следования российско-турецкого военного патруля в провинции Идлиб произошел взрыв. Российские военные не пострадали.

В начале марта президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.