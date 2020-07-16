Военные США преследовали российские броневики в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование в городе Дерик на северо-востоке Сирии. По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.

Собеседники агентства из Робари к югу от Дерика подтвердили, что российские и американские военные проезжали мимо вертолетной площадки и направлялись в сторону плотины Сафан. Отмечается, что российская колонна была вынуждена остановиться и дождаться вертолетов, которые сопровождали их по пути к базе в Камышлы.

В июне военные США попытались заблокировать патруль российской военной полиции в Заевфратье, однако техника с американским флагом задымилась и заглохла.

Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При этом раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.