Россия ответила на предложение США «убраться с Ближнего Востока»

Посольство России в Вашингтоне ответило Госдепартаменту США на предложение помощника госсекретаря Дэвида Шенкера «убраться с Ближнего Востока». Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении посольства указывается, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства. «На каких основаниях находятся в этой стране США?», — уточнили в посольстве.

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При этом дипломаты отметили, что ни законные власти Сирии, ни Совет Безопасности ООН не давали санкции на размещение в республике американских войск.

Мнение о том, что России стоит убираться из региона, где она оказывает деструктивное влияние, Шенкер высказал 4 июня. По его словам, Москве удалось закрепиться на Ближнем Востоке, потому что это позволил бывший президент США Барак Обама. Шенкер, вслед за нынешним президентом Дональдом Трампом, считает, что это ошибка предыдущей администрации. Как заявил представитель Госдепа, успех кампании в Сирии побудил российские власти к тому, чтобы вмешиваться в конфликт в Ливии.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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