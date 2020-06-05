В МИД ответили на предложение Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД России ответили на предложение «убраться с Ближнего Востока» со стороны помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера. Ответ неназванного сотрудника дипломатического ведомства опубликовало РИА Новости.

«Видимо, он вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Просто какая-то глупость. Уровень профессиональной подготовки опустился очень низко», — заявил собеседник агентства, имея в виду кадровую ситуацию в Госдепе США.

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Мнение о том, что России стоит убираться из региона, где она оказывает деструктивное влияние, Шенкер высказал днем ранее. По его словам, Москве удалось закрепиться на Ближнем Востоке, потому что это позволил бывший президент США Барак Обама. Шенкер, вслед за нынешним президентом Дональдом Трампом, считает, что это ошибка предыдущей администрации.

Представитель Госдепа заявил, что успех кампании в Сирии побудил российские власти к тому, чтобы вмешиваться в конфликт в Ливии.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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