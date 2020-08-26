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Генералы России и США поговорили по телефону после столкновения патрулей в Сирии

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов поговорили по телефону после столкновения российского и американского патрулей в Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя КНШ Диди Халфхилл, передает ТАСС.

Отмечается, что генералы приняли решение не разглашать подробности разговора.

Ранее 26 августа в сеть попали кадры «жесткого прессинга» российским Ми-8 американских военных. В тот же день было опубликовано видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.

В результате столкновения с российским патрулем несколько военных армии США пострадали. Они получили незначительные повреждения.

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