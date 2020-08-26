Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Несколько военных армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в американских военных кругах.

Сообщается, что незначительные повреждения получили несколько военнослужащих. Это произошло по неосторожности, а не намеренно, перестрелки между сторонами не возникло. Пентагон и Центральное командование войск США в регионе отказались комментировать инцидент.

В тот же день было опубликовано видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.

Ранее 26 августа в сеть попали кадры «жесткого прессинга» российским Ми-8 американских военных. Вертолет подлетел к военной технике в районе сирийского Дерика и несколько секунд находился прямо над ней.