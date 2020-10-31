Байден рассказал о страхе Трампа перед Путиным

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден рассказал о том, что действующий глава государства Дональд Трамп слишком напуган, чтобы перечить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Байден отметил, что Трамп ни разу не обсудил с Путиным то, что Россия якобы вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что президент США разговаривал со своим российским коллегой уже шесть раз с момента поступления данных сведений. Бывший вице-президент добавил, что действия Трампа способствуют снижению авторитета США на мировой арене и ухудшению отношений страны с союзниками по НАТО и государствами Евросоюза.

Ранее Байден назвал свою позицию по России и Китаю. По его словам, Москва является для США «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом».

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.