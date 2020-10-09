Трамп заявил о симпатии к Путину

Президент США Дональд Трамп высказался о взаимоотношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он порассуждал в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, передает ТАСС.

По словам главы американского государства, он может поладить с российским лидером. «Мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину», — признался хозяин Белого дома.

При этом Трамп дал гарантию, что Путину было бы гораздо проще иметь дело с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом. По его мнению, последний медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента.

Материалы по теме Старый бодрый Трамп Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы? Не вышел срок Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?

В ходе первых дебатов Байден назвал действующего американского лидера щенком президента России. По мнению кандидата от Демократической партии, Трамп не может сказать Путину что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Так Байден прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих.

Позднее кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что американский лидер доверяет Путину больше, чем сообщениям национальной разведки. Она отметила, что данные разведки свидетельствует о вмешательстве России в американские президентские выборы как в 2016 году, так в 2020 году. Тем не менее, по мнению представительницы Демократической партии, Трамп чрезмерно верит Путину и не поднимает данную тему.