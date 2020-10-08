Трампа обвинили в чрезмерном доверии Путину

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что американский лидер Дональд Трамп доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем сообщениям национальной разведки. Об этом она заявила в ходе теледебатов с вице-президентом США республиканцем Майклом Пенсом, передает ТАСС.

По словам Харрис, глава США предпочитает верить на слово президенту России, а не прислушивается к выводам американского разведывательного сообщества. Она отметила, что данные разведки свидетельствует о вмешательстве России в американские президентские выборы как в 2016 году, так в 2020 году. Тем не менее, по мнению представительницы Демократической партии, Трамп чрезмерно верит Путину и не поднимает данную тему.

Ранее глава национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил записи бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, которые предположительно свидетельствуют о том, что у представителей Демократической партии был план по компрометации Дональда Трампа. По всей видимости, демократы хотели скомпрометировать Трампа, попытавшись доказать его связи с Россией.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.