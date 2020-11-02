В США заявили о неспособности других стран повлиять на ход президентских выборов

Иностранные государства не способны повлиять на ход выборов президента в США, заявил в глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс. Его высказывания прозвучали на телеканале FOX News, сообщает ТАСС.

«Американцам необходимо быть уверенными в защищенности своего голосования, подсчета голосов и его результатов», — подчеркнул он.

По словам Кребса, Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ и другие американские структуры за последние четыре года научились нейтрализовывать угрозы в киберпространстве «за 27 часов». Он добавил, что агентством отслеживается около 95 процентов голосов, которые уже были отданы на выборах 2020 года.

10 сентября США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившим манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.