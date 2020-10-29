Путин признался в бессилии перед заявлениями США о вмешательстве в выборы

Представители власти в США прицепятся к чему угодно, чтобы сообщить о вмешательстве России в их избирательный процесс, заявил президент Владимир Путин, признавшись в бессилии перед заявлениями американских политиков. Об этом пишет РИА Новости.

Путин сообщил, что не знает, кто войдет в Белый дом в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена. «Но мы знаем их философию, и, если они будут реализовывать некоторые из своих планов, это потребует достаточно серьезных бюджетных расходов в области здравоохранения, других социальных сферах, образовании и так далее», — сказал он, отметив, что США и так имеют рекордный государственный долг.

Глава государства также заметил, что уровень суверенитета России в экономической сфере за последние годы значительно увеличилась, хотя взаимная зависимость по-прежнему существует. «Надеюсь, что решения будут в будущем взвешенные, в любом случае мы чувствуем себя спокойно», — добавил Путин.

В конце сентября президент России призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в период выборов. По его мнению, такие меры послужат «весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Местные журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил нынешнего президента США Дональда Трампа во вмешательстве Украины.