Президент России Владимир Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в период выборов. Соответствующее заявление российского лидера по комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности опубликовано на сайте Кремля.

«Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ [информационно-коммуникационных технологий] и высокотехнологичных методов, — говорится в публикации. — Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ [международной информационной безопасности], не делая его заложником наших политических разногласий».

Президент подчеркнул, что такие меры послужат «весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве».

Ранее замглавы Центризбиркома Николай Булаев сообщал о хакерских атаках во время единого дня голосовая, которые шли почти круглосуточно и преимущественно были нацелены на сайт ЦИК. Вместе с тем, по его словам, кибератак на систему ГАС «Выборы», которая предназначена для автоматизации избирательных действий, зарегистрировано не было. Эта система предназначена для автоматизации избирательных действий, потому что такие атаки «совершать просто бессмысленно».