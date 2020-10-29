В России констатировали неготовность США к диалогу по ракетному договору

Постоянный представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов констатировал неготовность США к диалогу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом он написал в своем Twitter.

«Обычно, если предложение не соответствует вашим взглядам, вы делаете встречное предложение, конечно, при наличии позитивной политической воли», — написал Ульянов. По его мнению, поспешная негативная реакция официальных лиц НАТО, Германии и США на предложение России по ракетному договору указывает на нежелание заботиться о безопасности путем переговоров.

Представитель подчеркнул, что в большинстве случаев Россия готова к компромиссам. В качестве примера он привел предложение по договору от российского президента Владимира Путина.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал эту инициативу провальной.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.