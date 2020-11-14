Путин заявил о рисках после выхода США из ракетного договора

Риски и угрозы в военно-политической области на территории Восточной Азии возросли после выхода США из ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС в субботу, 14 ноября.

Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование сотрудничества и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы не допустить «нового витка гонки вооружений», российская сторона объявила односторонний мораторий на размещение ракет не только там, но и в других регионах, до тех пор, пока от этих мер не начнут воздерживаться США.

26 октября Путин предложил новую идею по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Российский лидер предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.