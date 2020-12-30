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Захарова рассказала о причинах русофобии в США

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Русофобия в США является одним из ключевых факторов внутриполитической борьбы. Об этом на канале RTVI заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что подобная практика входит в электоральный цикл и наблюдается во время избирательных кампаний. Также, добавила она, значительную роль в раздувании и нагнетании антироссийских настроений играют американские средства массовой информации.

При этом, отметила дипломат, американский обыватель не понимает, почему Россия является угрозой, «поскольку понять это невозможно».

23 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ждет ничего хорошего от администрации нового президента США Джо Байдена. По словам дипломата, многие из команды демократа сделали карьеру на русофобии.

15 декабря Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

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