Медведев заявил о накрывшей Белый дом волне прощальной активности

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США против России. Публикация доступна на его странице в Facebook.

По словам политика, очередные ограничения можно объяснить волной прощальной активности, накрывшей уходящую администрацию Белого дома.

«Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний (…) Эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов. И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая», — написал Медведев.

По его словам, показательно также то, что авторы санкционного списка объединили российские и китайские компании и ведомства в единый перечень, поскольку именно Москва и Пекин выступают за отмену санкционных механизмов в период пандемии коронавируса. Влияние таких ограничений на изменение политики обеих стран «стремится к нулю».

«По сути, это злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии», — добавил политик.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал новые санкции США откровенной конкурентной борьбой с российскими и китайскими компаниями. Депутат предположил, что американские власти продолжат вводить ограничения в отношении России. По его словам, это должно побудить отечественные компании заниматься импортозамещением.

21 декабря Минторг США ввел ограничения в отношении российских и китайских организаций, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Так, в России под санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Ограничения также введены в отношении Минобороны России и Службы внешней разведки.