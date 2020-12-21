США назвали попавшие под санкции российские организации

Минторг США назвал российские и китайские организации, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Список опубликован на сайте ведомства.

В частности, из российских организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия «Росатома».

Всего в списке числятся 45 российских и 58 китайских организаций.

О том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России, стало известно 18 декабря. Новые ограничения ввели против тех, кто якобы причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».