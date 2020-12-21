Российский миллиардер сравнил санкции с бомбардировками

Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил санкции Запада в отношении России с бомбардировками и назвал их орудием современной гибридной войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, такие ограничения приносят даже большие разрушения для мирного населения, чем бомбежки.

По его мнению, действия россиян, которые прямо или косвенно провоцируют санкции против российских физических или юридических лиц, должны квалифицироваться как измена родине и влечь за собой уголовное наказание. «Давно уже необходимо поправить Уголовный кодекс Российской Федерации в этой части», — сказал он.

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