Европа донесла США на российского миллиардера

Европейские чиновники передали правительству США доклад о том, как российский миллиардер Олег Дерипаска соблюдает условия режима отмены санкций в отношении ряда предприятий, пишет Bloomberg.

По данным авторов, бизнесмен не исполняет соглашение с американскими властями. Он продолжает контролировать свои компании и использует их для продвижения российского влияния.

Они донесли на бизнесмена за то, что тот якобы давал прямые указания US Rusal и его материнской компании EN+ давить на западных партнеров. Таким образом Дерипаска пытался не дать китайскому алюминию наводнить рынок. В этих же целях он лично курировал кампанию в СМИ, целью которой было навредить репутации Китая в Африке.

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Источники Bloomberg утверждают, что Дерипаска выбрал такой метод, поскольку понимал невозможность публичного конфликта России и Китая, так как Москве нужны китайские медикаменты. Кроме того, по мнению еврочиновников, именно миллиардер отвечает за возобновление кампании против своего соперника Владимира Потанина.

Представители Дерипаски отвергли все обвинения. Они напомнили, что действия миллиардера по отдалению от управления US Rusal были одобрены правительством США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое отвечает за санкции, пока не прокомментировало новые обвинения.

Белый дом ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля 2018 года, хотя их работа продолжалась по временным разрешениям. В начале 2019-го ограничительные меры против En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» отменили. Тогда США признали, что бизнесмен вышел из управления бизнесом.

В апреле Дерипаска призывал ввести санкции против Китая за экологические проблемы. Он указывал, что китайские предприятия лидируют по количеству выбросов вредных веществ, а из-за этого в Сибири происходят пожары и наводнения, засухи и «непонятные» зимы.

До этого бизнесмен обвинял Китай за сокрытие ситуации с коронавирусом, что позволило заболеванию распространиться по всему миру. Однако позднее, во втором полугодии, Дерипаска критиковал действия Центробанка, указывая на позитивный опыт управляемого регулятора в Китае.