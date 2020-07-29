Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями

Российский миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под персональными санкциями США, в интервью РБК раскритиковал власти страны за борьбу с ограничительными мерами.

Он назвал отношение к санкциям неоправданно спокойным. «Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. <…> Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед», — подчеркнул он, заметив, что за пять лет можно было бы решить многие проблемы и обеспечить экономический суверенитет.

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По словам Дерипаски, в США разработкой санкций и поиском способов давления занимаются пять тысяч человек, они собирают большой объем информации по странам и компаниям. В России противодействуют этому всего четыре человека. Их имен он не назвал, но заметил, что хотя бы тысяча человек с российской стороны серьезно изменили бы баланс сил.

Миллиардер считает, что во всех ведомствах должны работать специальные подразделения по санкциям, «платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы», а кроме того, важным остается вопрос цифровых активов и всего, что связано с новыми цифровыми технологиями.

Ранее Дерипаска сумел вывести из-под санкций En+ и «Русал», для чего чего ему пришлось отказаться от контроля над компаниями. Схожий путь избран и в группе ГАЗ, в отношении которой санкции раз за разом откладываются.

На прошлой неделе стало известно, что российскому автозаводу придется отчитываться перед американскими ведомствами о собственной работе и крупных финансовых операциях, а также доказывать, что Дерипаска не участвует в его управлении. В противном случае отсрочки от санкций не будет. Ряд экспертов в США считают, что банкротство предприятия станет лучшим исходом санкций, так как их основная цель — причинить ущерб.