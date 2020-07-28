Необходимо доведение до банкротства российского автопроизводителя — «Группы ГАЗ» с целью добиться ущерба для российской экономики. С таким заявлением выступил научный сотрудник при Атлантическом совете по глобальному сотрудничеству и экономическим программам, ранее работавший старшим консультантом директора Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) Брайан О'Тул.

«Доведение «Группы ГАЗ» до банкротства является не самым неблагоприятным исходом, ведь в конце концов санкции вводятся для причинения ущерба», — заявил представитель Атлантического совета.

Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом». Видимо, именно для эффекта разорвавшейся бомбы и поднимается вопрос о банкротстве «Группы ГАЗ», которая находится под санкциями с апреля 2018 года.

Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года. Как сообщалось ранее, находясь под санкциями, ГАЗ утратил возможность сотрудничества с рядом зарубежных поставщиков и партнеров. На предприятии был остановлен совместный проект с Daimler. В 2020 году под влиянием санкций и кризиса, связанного с пандемией, ГАЗ неоднократно приостанавливал работу, а с 19 июня перешел на четырехдневную неделю, которая введена до декабря 2020 года.

Но теперь эта политика полумер, когда «пациент вроде не жив и не мертв», видимо, перестала устраивать американский истеблишмент. Впервые в американском дискурсе было обозначено, что банкротство компании может стать ожидаемым эффектом.

Последствия санкций действительно может иметь эффект разорвавшейся бомбы для российской автомобильной отрасли, с учетом поставщиков и смежников, с которыми работает «Группа ГАЗ», а это свыше полумиллиона человек — фактически, население не самого маленького российского города. И, естественно, это удар и по самим заводам, входящим в компанию, которые производят автомобильную технику для малого и среднего бизнеса, пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, социальных учреждений.

Как ранее сообщал Интерфакс, очередной перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении «Группы ГАЗ», объявленный Минфином США, сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю. Теперь «Группа ГАЗ» обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений Группы ГАЗ на сумму от 5 миллионов долларов и более.