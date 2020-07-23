Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США. Такой вывод следует из обновленного списка часто задаваемых вопросов Office of Foreign Assets Control (OFAC), на который обратило внимание агентство «Интерфакс».

Компания должна передавать американскому ведомству финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, информацию об изменениях в его составе и перечень всех совместных, в том числе планируемых предприятий. Отдельно группа ГАЗ должна указывать все финансовые соглашения на сумму, превышающую пять миллионов долларов.

Также автопроизводителю каждый месяц следует подтверждать OFAC, что остающийся под санкциями миллиардер Олег Дерипаска не влияет на ее деятельность.

Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года. К этому моменту, если ограничительные меры не перенесут, инвесторы должны избавиться от акций компании.

Ранее Дерипаске удалось вывести из-под санкций En+ и «Русал», для чего миллиардер добровольно отказался от контроля над ними. Решение в отношении группы ГАЗ должны были принять еще 23 октября 2018 года, но оно несколько раз откладывалось.