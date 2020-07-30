Кремль ответил на критику Дерипаски

В Кремле ответили на слова бизнесмена Олега Дерипаски, который раскритиковал власти из-за борьбы с иностранными санкциями. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этими вопросами занимается все руководство и вся промышленность страны. Его слова приводит ТАСС.

Песков указал, что некоторые бизнесмены хотели бы, чтобы процессы импортозамещения проходили бы быстрее, чем они проходят. «Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно», — констатировал он. «Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется», — добавил Песков.

Ранее Дерипаска назвал отношение к санкциям неоправданно спокойным. Предприниматель, который сам находится под санкциями США, считает, что за пять лет уже можно было бы обеспечить экономический суверенитет России.