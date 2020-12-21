Кремль назвал санкции против Северного потока-2 разновидностью гибридной войны

В Кремле санкции против «Северного потока-2» назвали разновидностью гибридной войны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с российским миллиардером Олегом Дерипаской, высказавшим такое мнение, передает РИА Новости.

«Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции... Это действительно разновидность гибридной войны», — прокомментировал Песков. По его словам, санкции представляют собой рестрикции, которые легитимизированы с точки зрения международного права и принимаются по решению Совбеза ООН. По словам Пескова, лучшим ответом на американские санкции против «Северного потока-2» было бы завершение проекта. «Лучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов РФ, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток-2"», — приводит его слова .

Ранее в понедельник, 21 декабря, Дерипаска сравнил санкции с бомбардировками и назвал их орудием современной гибридной войны. Предприниматель уверен, что ограничения приносят даже большие разрушения для мирного населения, чем бомбежки. Кроме того, Дерипаска заявил, что действия россиян, которые прямо или косвенно провоцируют санкции против российских физических или юридических лиц, должны квалифицироваться как измена родине.