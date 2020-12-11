В США одобрили санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», в отношении Анкары — за покупку российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Также сенаторы одобрили дальнейшие поставки вооружений на Украину и проголосовали за запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что попытки США остановить постройку газопровода «Северный поток-2» — часть общей политики сдерживания, направленной против России. Дипломат указала, что в число аспектов этой политики входят санкции, стоп-листы, ограничения против компаний и представителей бизнеса. Она добавила, что планы по достраиванию газопровода не изменятся.

9 декабря стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Соответствующие меры содержатся в проекте военного бюджета страны на 2021 год.

Строительство Северного потока-2 остановилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.