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Россия ответила на попытки США остановить постройку «Северного потока-2»

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Попытки Соединенных Штатов остановить постройку газопровода «Северный поток-2» — часть общей политики сдерживания, направленной против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны», — приводит агентство слова Захаровой.

Дипломат указала, что в число аспектов этой политики входят санкции, стоп-листы, ограничения против компаний и представителей бизнеса. Она добавила, что планы по достраиванию газопровода не изменятся.

9 декабря стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Соответствующие меры содержатся в проекте военного бюджета страны на 2021 год.

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