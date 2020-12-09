Администрация Байдена пересмотрит санкции Минфина США

Готовясь занять пост президента США, кандидат от Демократической партии Джо Байден выбрал будущего члена своей администрации, который пересмотрит санкции, введенные Минфином США за время правления Дональда Трампа. Этим займется Адевале Адейемо.

«Мы должны оставаться сфокусированными на роли министерства финансов в нашей национальной безопасности. Включая санкционные режимы, чтобы наказывать недобросовестных игроков», — приводит издание слова Адейемо.

В течение президентского срока Трампа его администрация выпускала в среднем три новых международных санкции в день — всего более 3,9 тысячи санкций, направленных против Ирана, Китая, Венесуэлы, Кубы, России и других стран. Эксперты, которых опросило издание, отмечают, что новые власти США вряд ли существенно изменят подход: санкции остаются важным элементом внешней политики страны.

По сравнению с режимом Трампа, санкции Байдена, как считается, будут в большей степени учитывать интересы международных альянсов. Но в целом направление работы останется таким же.

Ранее 9 декабря стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Соответствующие меры содержатся в проекте военного бюджета страны на 2021 год.

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