В Болгарии констатировали бессилие США перед «Северным потоком-2»

У США нет эффективных инструментов, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», заявила в интервью газете «Труд» болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова.

По ее мнению, Россия достроит газопровод. «А американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативы», — констатировала эксперт.

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Дюлгерова также заметила, что страны, доминирующие в XXI веке на энергетических рынках, имеют возможность для устойчивых сфер влияния — политического и экономического — в разных регионах.

17 декабря президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» будет достроен. Он назвал этот проект абсолютно выгодным для Европы, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) будет обходиться ей на 20 процентов дороже, чем российский трубопроводный газ. Результатом импорта более дорогого СПГ из США станет снижение конкурентоспособности экономики Германии, заключил Путин.

Ранее в декабре сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против российских газопроводов. Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», в отношении Анкары — за покупку российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.